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Путин допустил новые решения по санитарной зоне на Украине

Это произойдет в случае, если Киев будет применять высокоточное оружие большой дальности вглубь российских территорий.
Тимур Шерзад 2024-05-28 18:41:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина может спровоцировать принятие новых решений по санитарной зоне, которая будет оберегать российские города от ракет. 

Путин вспомнил, что привело к активизации российских войск в Харьковской области. Он отметил, что их спровоцировали совместные действия Запада и Украины, вылившиеся в обстрелы Белгорода. Президент подчеркнул, что так же может выйти еще раз, если неприятель примет решение бить западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории. 

Кроме этого, президент России подчеркнул, что относительно тех же обстрелов Белгорода западные СМИ ничего не говорят. При этом обстрелы этого города продолжаются.  

При этом Владимир Путин заметил, что больше всего ударами вглубь российской территории угрожают небольшие по площади страны с плотно расположенным населением. Он выразил надежду, что в руководстве этих государств понимают, с чем они играют.

#в стране и мире #Украина #Харьковская область #Владимир Путин #санитарная зона
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