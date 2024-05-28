Путин: для ударов оружием большой дальности нужна космическая разведка

Президент России Владимир Путин заявил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки.

«Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», - сказал глава государства журналистам по итогам визита в Узбекистан.

Кроме того, выбирать цели для ударов и вносить полетное задание могут только специалисты высокого класса. Такие специалисты опираются на полученные разведданные, уточнил Путин. Также он упомянул о том, что полетные задания в эти ракеты закладывают явно не украинские боевики.

Глава государства прокомментировал заявления представителей ряда западных стран, предлагающих использовать поставляемое Киеву в рамках военной помощи оружие для ударов по России. Путин напомнил, что размеры территорий государств, выступающих с подобными заявлениями, небольшие, поэтому представители стран НАТО должны учитывать это.