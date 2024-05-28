Хирурги центра имени Бакулева провели уникальную операцию на сердце

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева провели уникальную операцию на сердце. На время манипуляций жизненно важный орган полностью остановили, а пациента подключили к аппарату искусственного кровообращения.

Медикам предстояло пересадить настоящий донорский клапан, то есть по сути заменить часть сердца. За почти 70 лет с основания центра было проведено лишь 20 подобных операций. И, конечно, к ним допускают самых опытных специалистов.

Осложняло процесс то, что для пациента - это уже вторая операция по пересадке клапана. При этом первый был биологическим, сделанным из живых тканей, но с ограниченным сроком службы.

«Мы по сути поставим тот клапан, который должен был быть изначально здесь. Мы должны точно определить место прикрепления клапана и капиллярных мышц, за которые он держится, для того, чтобы работоспособность клапана была долговечной», - рассказал заведующий отделением реконструктивной хирургии клапанов сердца и коронарных артерий Павел Кахкцян.

Хирургам пришлось «попотеть». Подобная операция длится в среднем 6 часов.

Между тем, в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева не только проводят уникальные операции, но еще и разрабатывают собственные импланты. Аналогов подобной производственной лаборатории в России на данный момент нет.

Уже в скором будущем специалисты центра хотят создать устройство, которое будет следить за сердцем пациента в дистанционном режиме. Это позволит на ранних стадиях предотвратить развитие патологий.

Напомним, недавно футбольным матчем между специалистами реабилитационного центра для детей с пороками сердца имени Бакулева и их бывшими пациентами отметили десятилетие медицинского учреждения. Юных игроков не так давно прооперировали, но они уже вовсю бегают, пасуют и забивают голы своим лечащим врачам.