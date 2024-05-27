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Хирурги центра имени Бакулева сыграли в футбол с бывшими пациентами

Дети, которым когда-то врачи сделали операции, сейчас демонстрируют отличную физическую форму и волю к победе.
2024-05-27 11:13:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Футбольным матчем между специалистами реабилитационного центра для детей с пороками сердца имени Бакулева и их бывшими пациентами отметили десятилетие медицинского учреждения. Юных игроков не так давно прооперировали. Ребята вовсю бегают, пасуют и забивают голы своим лечащим врачам.

«Это самый хороший критерий эффективности нашей работы - возврат к своей нормальной, человеческой счастливой жизни. Это наука, технология, искусство. И главное, это любовь к своей специальности и к нашим маленьким пациентам», - рассказала директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Елена Голухова.

Центр имени Бакулева - первый и единственный в мире, который работает с детьми с такими диагнозами. Восстанавливают после сложнейших операций и годовалых малышей, и 17-летних подростков, а также проводят исследования, апробируют новые методы реабилитации.

Благодаря дооснащению в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» внедрили новейшие технологии. Они позволяют более спокойно переходить к физическим нагрузкам, снижают тревожность и стресс. За 10 лет работы реабилитацию в детском реабилитационном центре прошли больше 10 тысяч детей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Футбол #хирурги #Центр Бакулева
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