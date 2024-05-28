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«Хезболла» выпустила более 80 ракет по поселениям на севере Израиля

По данным группировки, удар был нанесен в ответ на израильскую атаку по госпиталю на юге Ливана, где погиб один мирный житель и еще десять пострадали.
Елизавета Кондрикова 2024-05-28 01:57:11
© Фото: Ali Hashisho, XinHua Globallookpress

Ливанская военизированная группировка «Хезболла» нанесла массированный удар по израильским поселениям на севере страны, вооруженные формирования группировки выпустили более 80 ракет по своим целям. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Удары наносились по поселениям в Верхней Галилее из реактивных систем залпового огня.

По данным группировки, удар был нанесен в ответ на израильскую атаку по госпиталю в городе Бинт-Джбейль на юге Ливана, в ходе которой погиб один мирный житель, и еще десять человек получили ранения. Информация была опубликована в сводке военно-информационной службы «Хезболла» в Telegram-канале.

Ранее «Хезболла» атаковала этот район беспилотниками, под удар попала артиллерийская база.

На прошлой неделе группировка сообщала о поражении израильского танка, атака была также осуществлена в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в отношении мирных ливанских селений.

#Израиль #РСЗО #Хезболла #ливан #атака
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