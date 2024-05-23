«Хезболла» атаковала беспилотниками базу Израиля в Верхней Галилее

Военизированная группировка шиитской партии «Хезболла» заявила, что беспилотниками атаковала артиллерийскую базу войск Израиля в Верхней Галилее.

«Отряды исламского сопротивления применили беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по артиллерийской базе в поселении Бейт-Гилель. Во время атаки был поражен командно-наблюдательный пункт 403 дивизиона», - приводит ТАСС сообщение группировки.

Уточняется, что прежде израильские военно-воздушные силы нанесли удары по приграничным районам южного Ливана, в результате чего в городе Марун ар-Рас погибли двое местных бойцов.

После этого под минометный обстрел попали размещенные в поселениях Авивим и Кфар-Гилад военнослужащие Израиля. Уточнялось, что среди них есть как раненые, так и погибшие после прямого попадания в цель.

Как сообщалось 16 мая, самолеты и беспилотники Израиля нанесли ракетные удары по пригороду ливанского Наби-Шит и военным объектам, где находится крупный форпост «Хезболлы».