«Хезболла» подбила танк Merkava в пограничном с Израилем районе

Ливанская военизированная группировка «Хезболла» поразила израильский танк Merkava, это произошло в приграничной области с Ливаном, на севере Израиля.
Инцидент произошел в лесу возле поселения Штула. При прямом попадании в танк члены экипажа получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба группировки, ее цитирует ТАСС.
«Бронемашина противника была поражена противотанковой управляемой ракетой в лесном массиве возле поселения Штула», - приводит информацию агентство.
Также в «Хезболле» назвали свою атаку «ответом на израильские бомбардировки» мирных ливанских селений.
Сутками ранее атакам ливанцев подверглась израильская артиллерийская база в Верхней Галилее.
С началом нового витка эскалации палестино-израильского конфликта и военной операции Израиля в секторе Газа под удары попадают отдельные районы Ливана и Сирии, а также поселения на Западном берегу реки Иордан.
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