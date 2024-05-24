«Хезболла» подбила танк Merkava в пограничном с Израилем районе

Ливанская военизированная группировка «Хезболла» поразила израильский танк Merkava, это произошло в приграничной области с Ливаном, на севере Израиля.

Инцидент произошел в лесу возле поселения Штула. При прямом попадании в танк члены экипажа получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба группировки, ее цитирует ТАСС.

«Бронемашина противника была поражена противотанковой управляемой ракетой в лесном массиве возле поселения Штула», - приводит информацию агентство.

Также в «Хезболле» назвали свою атаку «ответом на израильские бомбардировки» мирных ливанских селений.

Сутками ранее атакам ливанцев подверглась израильская артиллерийская база в Верхней Галилее.

С началом нового витка эскалации палестино-израильского конфликта и военной операции Израиля в секторе Газа под удары попадают отдельные районы Ливана и Сирии, а также поселения на Западном берегу реки Иордан.