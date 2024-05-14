Песков перечислил обязанности нового руководства АП

Президент Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве своей администрации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, Максим Орешкин на посту заместителя главы администрации президента будет заниматься вопросами экономики и транспорта. Помощник президента Владимир Мединский, помимо вопросов истории и наследия, будет заниматься культурой. Вместе с ним будет взаимодействовать Елена Ямпольская. Также ее привлекут к работе над вопросами молодежной политики, уточнил Песков.

«Дюмин - новый помощник президента. Он будет курировать вопросы ОПК, заниматься госсоветом и курировать спорт в администрации президента. Николай Патрушев тоже стал помощником. Он будет заниматься вопросами кораблестроения», - сказал Песков.

Назначенный на пост помощника президента и спецпредставителя по международному сотрудничеству в области транспорта Игорь Левитин сконцентрируется на международном транспортном пути «Север-Юг» и Северном морском пути.