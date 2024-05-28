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МО РФ: ВСУ планируют крупномасштабное применение токсичных веществ

Игорь Кириллов заявил, что противник запасается антидотами, противогазами и другими средствами защиты.
2024-05-28 15:01:13
© Фото: Markiian Lyseiko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что ВСУ планируют масштабное применение токсичных веществ. Об этом он заявил на брифинге российского оборонного ведомства по военно-химической деятельности США и Украины.

Как утверждает Кириллов, на планы Киева использовать данные вещества говорят запросы украинской стороны на поставку антидотов, противогазов и средств индивидуальной защиты в большом количестве.

«О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны», - сказал начальник войск РХБЗ.

Кириллов также указал на непрекращающиеся попытки украинских боевиков разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР. Действия киевских формирований создают угрозу химического поражения районов, в которых живут мирные люди. Начальник войск РХБЗ напомнил о неоднократных обстрелах промышленных предприятий «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке, «КоксоХим» в Авдеевке.

По словам Кириллова, Киев неоднократно применял отравляющие и химические вещества. В частности, радикалы использовали хлорпикрин в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РХБЗ #игорь кириллов #ВСУ #токсичные вещества
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