МО РФ: Киев продолжает попытки разрушить химобъекты в ЛНР и ДНР

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов констатировал, что Киев продолжает попытки разрушить химически опасные объекты в ЛНР и ДНР.

«Не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик», - заявил Кириллов в ходе брифинга.

Игорь Кириллов констатировал, что такие действия со стороны создают угрозу химического поражения мирного населения, проживающего в этих регионах.

В качестве примера он привел массированные ракетные удары, которым неоднократно подвергались промышленные предприятия: «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке и «КоксоХим» в Авдеевке.

Кроме этого, Кириллов заявил, что ВСУ планируют крупномасштабное применение токсичных веществ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.