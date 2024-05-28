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МО РФ: Киев продолжает попытки разрушить химобъекты в ЛНР и ДНР

Игорь Кириллов отметил, что Украина создает угрозу химического поражения мирного населения регионов.
2024-05-28 15:13:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов констатировал, что Киев продолжает попытки разрушить химически опасные объекты в ЛНР и ДНР. 

«Не прекращаются попытки украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик», - заявил Кириллов в ходе брифинга. 

Игорь Кириллов констатировал, что такие действия со стороны создают угрозу химического поражения мирного населения, проживающего в этих регионах.

В качестве примера он привел массированные ракетные удары, которым неоднократно подвергались промышленные предприятия: «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке и «КоксоХим» в Авдеевке.

Кроме этого, Кириллов заявил, что ВСУ планируют крупномасштабное применение токсичных веществ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#в стране и мире #ДНР #Донбасс #игорь кириллов #ЛНР #Химические объекты
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