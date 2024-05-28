Неонацисты применяли химоружие в Одессе в мае 2014 года. Такое заявление сделал в ходе брифинга начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, тогда, в ходе осады здания, украинские радикалы впервые применили хлорпикрин. Это отравляющее вещество внесено в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.

На то, что боевики использовали хлорпикрин в Доме профсоюзов, указывает ряд вещей. В частности, неонацисты заранее подготовили фильтрующие противогазы. Также Кириллов указал на появление характерного желто-зеленого дыма после начала пожара.

«Акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и была направлена на поражение максимального числа людей», - сказал Кириллов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков в разговоре со «Звездой» объяснил, почему украинские власти не занимаются расследованием бойни в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.