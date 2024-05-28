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Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

Кроме этого, за сутки средства ПВО сбили 39 беспилотников, оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь управляемых авиабомб Hammer и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
2024-05-28 13:20:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении в зоне специальной военной операции украинского истребителя МиГ-29. 

Расчеты ПВО бдительно следят за небом в круглосуточном режиме, вне зависимости от погоды. Как заявили в российском оборонном ведомстве, также за сутки удалось сбить 39 беспилотных летательных аппаратов. 

К этому списку добавилась и оперативно-тактическая ракета ATACMS, поставленная Киеву из Соединенных Штатов, семь управляемых авиабомб Hammer из Франции, а также один реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, сделанный в Америке. 

Вооруженные силы России не только уничтожают воздушные цели, но и в ежедневном режиме продолжают наносить удары по украинским боевикам. Так, МО РФ сообщало об успешной боевой работе экипажа вертолета Ка-52М - он с кабрирования неуправляемыми авиаракетами поразил украинскую технику в зоне спецоперации.

А на Донецком направлении неприятель на себе ощутил меткость операторов российских FPV-дронов - беспилотники-камикадзе залетели точно во вражеские укрепления

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #МиГ-29 #пво #уничтожение #СВО
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