Минобороны России сообщает об уничтожении в зоне специальной военной операции украинского истребителя МиГ-29.

Расчеты ПВО бдительно следят за небом в круглосуточном режиме, вне зависимости от погоды. Как заявили в российском оборонном ведомстве, также за сутки удалось сбить 39 беспилотных летательных аппаратов.

К этому списку добавилась и оперативно-тактическая ракета ATACMS, поставленная Киеву из Соединенных Штатов, семь управляемых авиабомб Hammer из Франции, а также один реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, сделанный в Америке.

Вооруженные силы России не только уничтожают воздушные цели, но и в ежедневном режиме продолжают наносить удары по украинским боевикам. Так, МО РФ сообщало об успешной боевой работе экипажа вертолета Ка-52М - он с кабрирования неуправляемыми авиаракетами поразил украинскую технику в зоне спецоперации.

А на Донецком направлении неприятель на себе ощутил меткость операторов российских FPV-дронов - беспилотники-камикадзе залетели точно во вражеские укрепления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.