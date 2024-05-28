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Экипаж Ка-52М поразил украинскую технику в зоне спецоперации

Удар неуправляемыми авиаракетами наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2024-05-28 10:45:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил украинскую технику и живую силу в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что авиационный удар наносился по заранее заданным координатам. Летчики применили неуправляемые ракеты. 

Несмотря на то что враг предпринял меры по маскировке техники и личного состава, цели все равно были поражены. Об этом экипажу вертолета сообщил передовой авиационный наводчик. 

Штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Денис отметил, что пуск ракет происходил с кабрирования. Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром. Весь полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #вертолеты #авиаудар #Ка-52М #Центр
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