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FPV-дроны «навестили» пехоту ВСУ в опорнике на Донецком направлении

Также повторными ударами операторам беспилотников удалось уничтожить украинский склад боеприпасов.
2024-05-28 11:04:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы российских FPV-дронов из состава «Южной» группировки войск поразили украинскую пехоту, засевшую в опорном пункте на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что бойцы активно применяют беспилотники, поражая скопления украинских боевиков и технику как на открытой местности, так и в укрытиях. Враг прячется и в лесопосадках, и в оставленных жителями населенных пунктах - российский дрон достанет его и там, и там. 

Кроме этого, как отметили в МО РФ, операторам удалось уничтожить склад боеприпасов и технику украинских боевиков повторными ударами. 

Выполнив боевые задачи, операторы беспилотников сменили стартовые позиции - их местоположение вскрыли вражеские дроны, и надо было уйти, чтобы не попасть под ответные удары. 

Ранее сообщалось, что российские бойцы в зоне спецоперации скрестили моноколесо и FPV-дрон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #Южная группировка войск #донецкое направление #FPV-дроны
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