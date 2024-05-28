FPV-дроны «навестили» пехоту ВСУ в опорнике на Донецком направлении

Операторы российских FPV-дронов из состава «Южной» группировки войск поразили украинскую пехоту, засевшую в опорном пункте на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве заявили, что бойцы активно применяют беспилотники, поражая скопления украинских боевиков и технику как на открытой местности, так и в укрытиях. Враг прячется и в лесопосадках, и в оставленных жителями населенных пунктах - российский дрон достанет его и там, и там.

Кроме этого, как отметили в МО РФ, операторам удалось уничтожить склад боеприпасов и технику украинских боевиков повторными ударами.

Выполнив боевые задачи, операторы беспилотников сменили стартовые позиции - их местоположение вскрыли вражеские дроны, и надо было уйти, чтобы не попасть под ответные удары.

Ранее сообщалось, что российские бойцы в зоне спецоперации скрестили моноколесо и FPV-дрон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.