Киев ночью пытался атаковать дронами гражданские объекты в Геленджике

Этой ночью Украина пыталась ударить по гражданским объектам на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, для атак использовались беспилотники. Все они были подавлены средствами ПВО.

В селе Криница обломки дрона повредили недостроенное здание, а в хуторе Джанхот летательный аппарат упал на деревья. Сразу же после этого начался пожар, сейчас он потушен.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - уточнил губернатор.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в ночь с 26 на 27 мая над территорией России средства ПВО обезвредили 12 украинских беспилотников, в том числе над Краснодарским краем. Кроме того, Украина пыталась атаковать Брянскую, Белгородскую и Орловскую области. В последней при ударе БПЛА погиб водитель пожарной части, еще три человека пострадали, рассказал губернатор.