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Средства ПВО обезвредили 12 украинских БПЛА за ночь

ВС РФ уничтожили и перехватили беспилотники в Брянской, Белгородской, Орловской областях и Краснодарском крае.
2024-05-27 08:00:28
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие в течение ночи обезвредили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в разных регионах, сообщили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО сбили один БПЛА над территорией Брянской области и один - над Белгородской. Еще четыре украинских дрона уничтожили в Краснодарском крае.

Шесть беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Орловской области. Ранее глава региона Андрей Клочков сообщил, что в результате падения украинских БПЛА на автозаправочную станцию погиб водитель пожарной части. Еще трое сотрудников оперативных служб получили ранения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Краснодарский край #пво #бпла #беспилотники #Орловская область #Брянская область #белгородская область
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