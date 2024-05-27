Средства ПВО обезвредили 12 украинских БПЛА за ночь

Российские военнослужащие в течение ночи обезвредили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в разных регионах, сообщили в Минобороны России.

Дежурные средства ПВО сбили один БПЛА над территорией Брянской области и один - над Белгородской. Еще четыре украинских дрона уничтожили в Краснодарском крае.

Шесть беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Орловской области. Ранее глава региона Андрей Клочков сообщил, что в результате падения украинских БПЛА на автозаправочную станцию погиб водитель пожарной части. Еще трое сотрудников оперативных служб получили ранения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.