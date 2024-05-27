Клычков: при падении дрона на АЗС в Орловской области погиб человек

Один человек погиб в результате падения украинских беспилотников на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны на юго-востоке Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков. Еще трое получили ранения.

Массированная атака БПЛА произошла рано утром, сообщил губернатор. При падении беспилотника на АЗС получила повреждения часть фасада административного здания. Когда сотрудники оперативных служб и администрации города начали устранять последствия, на территории АЗС упал еще один дрон.

В результате атаки погиб водитель 8-й областной пожарной части. Ранены трое сотрудников оперативных служб. На месте продолжаются работы, в отм числе сотрудников правоохранительных органов.

Накануне российские военнослужащие перехватили 13 украинских беспилотников на территории РФ, сообщили в Минобороны России. Средства ПВО уничтожили десять БПЛА над территорией Курской области и три над территорией Орловской области.