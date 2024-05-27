Глава МО Швеции заявил о праве Украины атаковать территорию России

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина может использовать шведское оружие против целей на территории России, такие действия Киева не будут выходить за рамки международного права. Слова Йонсона приводит местная газета Hallandsposten.

«Украина имеет право на самооборону путём военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны», - сказал министр.

По словам главы шведского Минобороны, Стокгольм уважает международное право и поддерживает право Украины на самооборону, пишет RT.

В публикации отмечается, что право Киева наносить удары по объектам на территории РФ должно определяться законом, а не позицией союзников киевского режима. Автор также призвал шведское правительство продвигать идею об использовании западного оружия для ударов по РФ среди других стран-партнеров киевского режима.

Напомним, в субботу генсек НАТО призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России. Он добавил, что Киеву «трудно защитить себя», когда действует подобное ограничение.

Свой отрицательный ответ уже дали в МИД Италии. Глава ведомства Антонио Таяни потребовал, чтобы западное оружие применялось исключительно на украинской территории.