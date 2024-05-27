Путин оценил товарооборот между Россией и Узбекистаном

Увеличение поставок российского газа в Узбекистан, новая АЭС, еще больше инвестиций и развитие сотрудничества в сфере обороны. Все эти договоренности, а также внушительный пакет подписанных документов - итоги второго дня визита российского лидера в Ташкент. В центре внимания - сегодня переговоры лидеров двух стран. Владимир Путин приезжает в резиденцию узбекского лидера, встречать выходит сам Шавкат Мирзиеев. Обмениваются парой фраз и направляются к павильону с резной беседкой, где под гимны двух стран и в сопровождении почетного караула начинается торжественная церемония.

Президенты России и Узбекистана жмут руки представителям делегаций. Сначала узбекской, потом российской. С некоторыми, например вице-премьером Денисом Мантуровым, узбекский лидер обменивается репликами. После - переговоры в узком составе. Президент Узбекистана подчеркивает, к визиту Путина в Ташкенте тщательно и давно готовились. Владимир Путин в беседе с узбекским лидером отмечает - темпы развития экономических связей России и Узбекистана находятся на высоком уровне.

«Вы сказали, что по Вашим данным где-то 30 процентов за прошлый год. У нас, по нашей статистике, чуть поменьше. Но в целом 15,5 процента мы занимаем в вашем товарообороте. Неплохой результат. И я уверен, будет больше, имея в виду темп: за первый квартал этого года, по нашей статистике, достаточно строгой, 20 процентов с лишним. Это прилично, очень хороший результат», - отметил Путин.

Существующие масштабы сотрудничества обсуждают уже на заседании в расширенном составе с представителями двух правительств. Только в Узбекистане действуют более 3000 совместных предприятий и проектов. На территории России работают около семисот компаний с узбекским капиталом. И объемы товарооборота будут увеличивать.

«Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились о новом целевом ориентире. Выйти в объеме товарооборота на 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть. В этих целях будут приняты отдельные дорожные карты с комплексными мероприятиями, включая меры поддержки взаимных поставок, фитосанитарного контроля и технического регулирования, открытия логистических хабов. В ближайший месяц запустим торговое представительство Узбекистана в России», - пообещал Шавкат Мирзиеев.

Одно из стратегических направлений сотрудничества - сфера энергетики. Во время переговоров Владимир Путин заявил, Россия готова увеличить объем поставок газа в Узбекистан.

«Отдельно упомяну, что в октябре 23-го года мы совместно с президентом Казахстана дали старт началу поставок природного газа в Узбекистан через казахстанскую территорию. Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика. Готовы при необходимости увеличить это объем», - заявил Путин.

В проработке ряд инфраструктурных проектов в приоритетных отраслях экономики. По строительству в разных регионах Узбекистана металлургического кластера, газохимического комплекса, меднообогатительной фабрики. Договорились страны и о строительстве атомной станции малой мощности в Узбекистане.

«Мы давно обсуждаем условия и технические аспекты. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», - сказал Мирзиеев.

В ходе встречи делегации уделили внимание и такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция. Здесь нужно навести порядок, уверены лидеры обеих стран. На территории России живет и работает более миллиона граждан Узбекистана. И как подчеркнул Владимир Путин, Россия ценит вклад, который они вносят в развитие российской экономики.

«Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье. Активизируем эту работу с двух сторон», - заключил российский лидер.

На первом заседании Совета регионов России и Узбекистана обсуждали и вопросы безопасности. Страны договорились развивать взаимодействие спецслужб в деле борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Делегации России и Узбекистана за сегодня утвердили более двадцати различных соглашений, меморандумов и протоколов. Лидеры обеих стран отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе и были полезны. Также президенты посетили мемориальный комплекс Парк Победы и возложили цветы к мемориалу «Ода стойкости».