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Россия и Узбекистан будут развивать отношения в сфере мирного атома

В рамках визита Владимира Путина в Ташкент состоится первое заседание Совета регионов России и Узбекистана.
Ян Брацкий 2024-05-27 17:33:07
© Фото: ТРК «Звезда»

Москва и Ташкент продолжат развивать сотрудничество в сфере использования мирного атома и приветствуют подписание протокола по строительству АЭС в Узбекистане. Об этом заявили президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев.

«Стороны продолжат развивать взаимодействие в области использования атомной энергии в мирных целях <...> а также приветствуют подписание контракта, который позволит Узбекистану стать в ближайшем будущем страной, использующей новый вид генерации электроэнергии», - говорится в тексте совместного заявления лидеров на сайте Кремля.

Официальная церемония прошла в резиденции «Куксарой». Главы государств представили членов своих делегаций, затем стартовали переговоры в узком и расширенном составе.

Накануне президент Владимир Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Это третья зарубежная поездка нашего лидера после начала нового срока на посту главы государства.

Стороны проведут переговоры, в ходе которых обсудят состояние двусторонних отношений и перспективы их развития. Также лидеры двух стран затронут вопросы стратегического партнерства и союзничества. В рамках визита также состоится первое заседание Совета регионов России и Узбекистана. Президенты подпишут ряд документов.

#Россия #Путин #АЭС #Узбекистан #мирный атом #мирзиеев
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