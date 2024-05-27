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Путин и Мирзиеев обсудили вопросы трудовой миграции

На переговорах в Ташкенте лидеры России и Узбекистана отметили важность достойных условий труда иностранных трудящихся и его справедливой оплаты.
Ян Брацкий 2024-05-27 19:41:52
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Россия и Узбекистан продолжат работать по миграционному досье. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Также сегодня стороны отметили необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных работников.

«Отмечена необходимость эффективной работы механизмов, обеспечивающих достойные условия труда иностранных трудящихся и его справедливую оплату», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Переговоры Путина и Мирзиеева состоялись в резиденции «Куксарой». Стороны провели обстоятельную беседу, в том числе в расширенном составе с членами делегаций. Обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, торговлю, туризм, энергетику и многое другое.

Ранее российский лидер заявил, что страна в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, но решить эту проблему за счет трудовых мигрантов не получится. По мнению Путина, необходимы другие подходы.

#Россия #Путин #Узбекистан #трудовые мигранты #мирзиеев
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