«Талибан»* подтвердил участие в ПМЭФ-2024

Движение «Талибан»* (признано террористической организацией и запрещено в РФ) подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Мероприятие посетит министр труда талибов и глава Торгово-промышленной палаты.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24» выразил надежду, что бизнесмены из Афганистана смогут наладить сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами. По его словам, взаимодействие России с талибами отличается широкими возможностями и потенциалом.

Ранее Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций, так как талибы являются реальной властью. Кабулов добавил, что по этому вопросу у МИДа «позитивная позиция».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июля. Его планирует посетить также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.