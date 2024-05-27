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«Талибан»* подтвердил участие в ПМЭФ-2024

В российском МИДе выразили надежду, что бизнесмены из Афганистана смогут наладить сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами.
Ирина Егорова 2024-05-27 19:38:33
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Движение «Талибан»* (признано террористической организацией и запрещено в РФ) подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Мероприятие посетит министр труда  талибов и глава Торгово-промышленной палаты.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24» выразил надежду, что бизнесмены из Афганистана смогут наладить сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами. По его словам, взаимодействие России с талибами отличается широкими возможностями и потенциалом.

Ранее Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций, так как талибы являются реальной властью. Кабулов добавил, что по этому вопросу у МИДа «позитивная позиция».  

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июля. Его планирует посетить также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#форум #Афганистан #талибан #участие #пмэф-2024 #министр труда
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