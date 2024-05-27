«Талибан»* могут исключить из списка запрещенных организаций

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан»* (запрещено в России) можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом ТАСС заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По словам дипломата, такая позиция МИД была передана при согласовании с другими ведомствами. Кабулов добавил, что министерство занимает «позитивную» позицию по этому вопросу. Пока этот вопрос прорабатывается, сказал он.

«Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», - заявил дипломат.

Без исключения движения из списка запрещенных в России будет преждевременно говорить о его признании.

Суд признал афганское радикальное движение «Талибан»* террористической организацией в России в 2003 году. В 2021 году талибы пришли к власти в Афганистане.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.