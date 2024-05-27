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Минсельхоз намерен ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков в мае

Заморозки наблюдаются с начала мая в Центральной России и привели к гибели сельскохозяйственных культур.
Ирина Егорова 2024-05-27 17:11:14
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

Минсельхоз намерен ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за майских заморозков, отметила глава ведомства Оксана Лут. О сроках действия режима и других подробностях пока неизвестно, передает Интерфакс.

Майские заморозки погубили часть урожая в 23 субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов. Режим ЧС регионального характера введен в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской областях.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за заморозков в регионе погибли сельскохозяйственные культуры на 5% от общей посевной площади. По его словам, больше других пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла, в настоящее время все хозяйства экстренно пересевают.

Предварительно, погибли или сильно повредились культуры на площади 800 тысяч гектаров, что составляет, по оценкам экспертов, 1% от всего посева. Хуже всего ситуация с плодовыми деревьями, так как мороз застал их в период бурного цветения, когда растения больше всего подвержены погоде. 

#в стране и мире #Минсельхоз #режим ЧС #урожай #Заморозки #май #посев
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