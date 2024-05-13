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В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

По словам главы региона Игоря Артамонова, больше других пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла.
Максим Крюков 2024-05-13 17:15:52
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress

В Липецкой области из-за заморозков погибли сельскохозяйственные культуры на 5% от общей посевной площади. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«По предварительной оценке, погибло всего 5% от общей посевной площади. А она у нас 1,4 млн га», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Липецкой области добавил, что больше других пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла, отметив, что в настоящее время все хозяйства экстренно пересевают.

Он также заверил, что в регионе «достаточно семян», однако для аграриев это были незапланированные затраты. По словам Артамонова, введенный местными властями режим ЧС позволяет максимально оперативно получать страховые выплаты.

Глава региона также заявил, что с плодово-ягодными культурами ситуация обстоит сложнее. Он подчеркнул, что в некоторых хозяйствах погибла половина будущего урожая.

#в стране и мире #Липецкая область #Заморозки #посев #сельскохозяйственные культуры
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