Режим ЧС ввели в Волгоградской области из-за заморозков

В Волгоградской области из-за заморозков ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщили в администрации региона.

Согласно постановлению губернатора Андрея Бочарова, режим ЧС вводится на территории городского округа города Михайловка и в 31 муниципальном районе в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, передает Радио Sputnik. Отмечается, что данная мера позволит получить компенсации по заключенным ранее договорам страхования, а также создаст условия для предоставления более гибких условий по договорам займов и лизинга.

Глава региона также поручил комитету сельского хозяйства Волгоградской области до 13 июня подготовить документы для проведения оценки ущерба. По словам председателя комитета Марины Морозовой, результаты обследований показывают, что регион «без урожая не останется». Она отметила, что основная масса озимых и яровых культур перенесла заморозки спокойно, однако специалисты зафиксировали отдельные участки посевов, которые «не смогли оправиться после температурного стресса».

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за заморозков в регионе погибли сельскохозяйственные культуры на 5% от общей посевной площади. По его словам, больше других пострадали ячмень, рапс и сахарная свекла, в настоящее время все хозяйства экстренно пересевают.