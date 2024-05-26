Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. Российский лидер проведет переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Визит Владимира Путина в Узбекистан уже третья зарубежная поездка президента РФ после начала нового срока на посту главы государства.

Пресс-служба Кремле сообщала, что главы двух государств обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Также они затронут вопросы стратегического партнерства и союзничества и обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Кроме того, ожидается, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. В ходе визита будет подписано несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия лидеров России и Узбекистана запланированы на вечер 26 мая.

Ранее две недели назад Путин и Мирзиеев провели переговоры в Москве, президент Узбекистана был приглашен 9 мая в честь Дня Победы на Парад на Красной площади и вышел там на центральную трибуну с лидерами других государств.