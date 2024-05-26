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Песков прокомментировал встречу Путина и Мирзиеева

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что именно в это время обсуждаются самые чувствительные вопросы.
Игнат Далакян 2024-05-26 21:19:59
© Фото: news_kremlin Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личное общение российского лидера Владимира Путина с его коллегой Шавкатом Мирзиеевым важным элементом визита в Узбекистан. Он пояснил, что в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы.

«Сейчас два президента отправляются на личное общение, которое собственно и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы», - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля отметил, что «за всеми этими церемониями потом стоят многие часы общения». Запись разговора с Дмитрием Песковым опубликована в Telegram-канале Зарубина.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Узбекистан с государственным двухдневным визитом. Глава государства в Ташкенте проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры государств обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Также Путин и Мирзиеев подпишут несколько совместных документов.

#в стране и мире #Владимир Путин #Узбекистан #Визит #Ташкент #Шавкат Мирзиеев
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