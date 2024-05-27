Эксперт Кочарян рассказал о кандидате в премьеры Армении от оппозиции

Митинги в Армении направлены против политики, которую уже долго проводит премьер-министр Никол Пашинян, рассказал «Звезде» медиаэксперт Тигран Кочарян.

«Сейчас протест касается делимитации и демаркации границы в Тавушском районе. Армянская сторона отдает все, что требует Азербайджан, а взамен не получает ничего. Это очередная сдача интересов, на сей раз уже в Тавушской области - она в очередной раз вывела людей на улицы», - рассказал эксперт.

Кандидат в премьер-министры от оппозиции архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян до этого не имел отношения к политике, рассказал Кочарян. Он был священнослужителем в Канаде, а потом по ротации приехал служить в Тавушскую область.

«В церкви решили встать на защиту армянской идентичности, потому что проблемы у нас не только в Тавуше. Идут постоянные нападки на церковь, на другие столпы армянской идентичности. Вопросы границы стали триггером для того, чтобы народ вышел на улицы», - рассказал эксперт.

Предложение сделать Галстаняна кандидатом в премьер-министры от оппозиции было высказано во время акции протеста. Архиепископ представляет неудобство как политический противник для действующей власти, считает Кочарян.

«Никол Пашинян привык успешно бороться с политическими деятелями. А что касается архиепископа, то тут нашла коса на камень. Пашинян не знает, как бороться с этим человеком классическими политическими методами. То, что для политика может показаться злом, то для священника, служащего Богу, приоткрывает врата Рая», - говорит эксперт.

В политике Галстанян в чем-то зеркалит те практики, которые в свое время использовал Пашинян.

«Если Пашинян собрал полную площадь в 2018 году и объявил себя премьером, то почему то же самое не может сделать тот же епископ Галстанян?» И сам Пашинян говорил, что если кто-то соберет площадь - то он подаст в отставку. И 9 мая, когда полная площадь была, Галстанян сказал: если ты мужчина - давай, отвечай за свои слова», - рассказал эксперт.

В понедельник полицейские в Армении задержали 226 участников акций протеста. Митингующие перекрывали улицы в Ереване и трассу, ведущую в Иран.