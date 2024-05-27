МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полицейские в Армении задержали 226 протестующих

Задержанные не выполняли требования сотрудников правоохранительных органов.
Владимир Рубанов 2024-05-27 10:42:22
© Фото: srbazan_payqar, Telegram

Сотрудники полиции Армении задержали 226 участников акций протеста, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД. По их данным, сейчас все улицы Еревана открыты. Ранее сообщалось, что участники акции протеста заблокировали некоторые улицы армянской столицы.

Все задержанные не выполняли законные требования сотрудников правоохранительных органов, сообщили в полиции.

С раннего утра в понедельник в Армении проходят акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Сообщалось, что митингующие перекрыли межгосударственную трассу на Иран на участке города Аштарак.

Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

#в стране и мире #Армения #ереван #полиция #задержания #акции протеста #Баграт Галстанян
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 