Полицейские в Армении задержали 226 протестующих

Сотрудники полиции Армении задержали 226 участников акций протеста, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД. По их данным, сейчас все улицы Еревана открыты. Ранее сообщалось, что участники акции протеста заблокировали некоторые улицы армянской столицы.

Все задержанные не выполняли законные требования сотрудников правоохранительных органов, сообщили в полиции.

С раннего утра в понедельник в Армении проходят акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Сообщалось, что митингующие перекрыли межгосударственную трассу на Иран на участке города Аштарак.

Поводом для митингов стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.