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В Армении из-за протестов перекрыли автомагистраль в Иран

С утра в Армении начались акции гражданского неповиновения. В Ереване задерживают протестующих.
Владимир Рубанов 2024-05-27 07:45:28
© Фото: srbazan_payqar, Telegram

В Армении из-за протестов перекрыли автомагистраль в Иран, сообщает официальный Telegram-канал оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»). Акции гражданского неповиновения начались с раннего утра по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна.

Митингующие перекрыли межгосударственную трассу на участке города Аштарак, а также заблокировали несколько улиц в Ереване. В столице страны начались задержания протестующих, сообщил корреспондент РИА Новости. 

Участники акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиция не согласна с ним, в частности, по вопросу соглашений по границе с Азербайджаном.

Акции протеста возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Представители  движения «Тавуш во имя Родины» выдвинули его кандидатуру на должность премьера. Галстанян обратился к католикосу Гарегину II с просьбой отстранить его от служения из-за намерения баллотироваться на этот пост.

В правящей партии Армении заявили, что Пашинян не намерен уходить в отставку.

#Армения #Никол Пашинян #задержания #акции протеста #армянская апостольская церковь #Баграт Галстанян
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