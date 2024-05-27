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Делегация США прибыла на Тайвань для встречи с новым президентом

Поездка проходит на фоне начала крупнейших за последний год китайских военных учений вблизи Тайваня и вступления в должность нового президента, который намерен продолжить курс на независимость государства.
Елизавета Кондрикова 2024-05-27 00:37:02
© Фото: Johannes Neudecker dpa Globallookpress

Делегация конгресса США прибыла на Тайвань, сообщил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Предварительно, визит конгрессменов продлится до четверга 30 мая.  

«США будут продолжать поддерживать нашего верного партнера и работать над сохранением статус-кво в Тайваньском проливе. Я с нетерпением жду встречи с официальными лицами Тайваня», - говорится в заявлении Маккола, который возглавляет делегацию.

Поездка американских конгрессменов происходит на фоне начала военных учений Китая в Тайваньском проливе, а также спустя неделю после вступления в должность нового главы администрации островного государства Лай Циндэ. Известно, что он намерен продолжить курс своей предшественницы на достижение независимости острова. Делегация планирует провести с ним встречу.  

По словам Маккола, поездка состоится в условиях наблюдения за действиями США в регионе со стороны китайского руководства. В рамках своего визита на Тайвань в прошлом году Маккол сравнил главу КНР Си Цзиньпина с Адольфом Гитлером, передает британский телеканал Sky News.

Напомним, в состав делегации вошли представители как демократической, так и республиканской партии США. Среди тем будут затронуты американо-тайваньские отношения, региональная безопасность, торговля и инвестиции.

#Китай #сша #конгресс США #Тайвань #делегация сша
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