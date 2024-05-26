Конгрессмены США посетят Тайвань для встречи с президентом

Конгресс США во время визита в Тайвань встретится с новым президентом государства Лаем Циндэ, об этом сообщил Американский институт на Тайване.

«Делегация встретится с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», - указано в сообщении.

Американские конгрессмены планируют посетить островное государство с 26 по 30 мая. В состав делегации войдут шесть человек, в том числе конгрессмены-демократы - Джимми Панетта и Крисси Хулахан, а также конгрессмены-республиканцы - Янг Ким, Джо Уилсон и Энди Барр. Возглавит делегацию руководитель комитета палаты представителей по международным делам Майклом Макколом.