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Конгрессмены США посетят Тайвань для встречи с президентом

Делегация конгресса Соединенных Штатов Америки встретится с главой государства для обсуждения региональной безопасности, торговли и инвестиций.
Услада Дубинина 2024-05-26 17:59:40
© Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress

Конгресс США во время визита в Тайвань встретится с новым президентом государства Лаем Циндэ, об этом сообщил Американский институт на Тайване. 

«Делегация встретится с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», - указано в сообщении.

Американские конгрессмены планируют посетить островное государство с 26 по 30 мая. В состав делегации войдут шесть человек, в том числе конгрессмены-демократы - Джимми Панетта и Крисси Хулахан, а также конгрессмены-республиканцы - Янг Ким, Джо Уилсон и Энди Барр. Возглавит делегацию руководитель комитета палаты представителей по международным делам Майклом Макколом.

#в стране и мире #конгресс США #Тайвань #Визит #делегация сша
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