КНР начала военные учения в Тайваньском проливе

Военнослужащие Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали военные учения вблизи Тайваня. Об этом заявило министерство обороны КНР.

«Восточная зона боевого командования с 7.45 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что во время учений внимание будет сконцентрировано на совместном патрулировании военно-морских и военно-воздушных сил. В ходе мероприятий военнослужащие проверят боевую готовность, отработают совместный захват права контроля на поле боя и нанесение ударов по ключевым целям.

Учения начались через три дня после того, как в должность вступил новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ. Предполагается, что он продолжит курс предшественницы Цай Инвэнь, которая добивалась независимости острова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД КНР Ван И Тайвань. Также во время встречи они подняли вопрос отношений с Россией.