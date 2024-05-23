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КНР начала военные учения в Тайваньском проливе

Учения начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ.
Анастасия Бобылева 2024-05-23 06:25:32
© Фото: Li Hao XinHua Globallookpress

Военнослужащие Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали военные учения вблизи Тайваня. Об этом заявило министерство обороны КНР.

«Восточная зона боевого командования с 7.45 23 мая проводит совместные военные учения в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что во время учений внимание будет сконцентрировано на совместном патрулировании военно-морских и военно-воздушных сил. В ходе мероприятий военнослужащие проверят боевую готовность, отработают совместный захват права контроля на поле боя и нанесение ударов по ключевым целям.

Учения начались через три дня после того, как в должность вступил новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ. Предполагается, что он продолжит курс предшественницы Цай Инвэнь, которая добивалась независимости острова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД КНР Ван И Тайвань. Также во время встречи они подняли вопрос отношений с Россией.

#Китай #в стране и мире #кнр #Тайвань #военные учения
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