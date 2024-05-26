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В ООН выразили беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе

Ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
Елизавета Кондрикова 2024-05-26 23:42:16
© Фото: Ahmad Hasaballah Keystone Press Agency Globallookpress

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал израильскую сторону к выполнению постановления Международного суда в Гааге по боевым действиям в секторе Газа, напомнив об обязательном характере судебных решений. Соответствующее заявление появилось в комментарии офиса генсека.

«Он встревожен недостаточным выполнением недавних постановлений Международного суда относительно ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения Суда являются обязательными», - цитирует РИА Новости комментарий организации.

Речь идет о постановлении, которое обязывает Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Решение суда было объявлено в пятницу 24 мая, оно также требует обеспечить свободный доступ гуманитарных грузов в Газу через наземные пункты пропуска, в том числе через КПП Рафах.

Ранее с подобным решением обратились главы МИД 13 стран, они направили письмо своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу с призывом отказаться от крупной операции в Рафахе.

Напомним, согласно данным, опубликованным накануне Минздравом Газы, с октября 2023 года в палестинском анклаве погибли около 36 тысяч мирных жителей.

#ООН #Израиль #сектор Газа #палестина #Антониу Гутерреш #Международный суд
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