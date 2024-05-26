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Около 36 тысяч палестинцев погибли в Газе с момента обострения конфликта

По данным Минздрава анклава, еще более 80,6 тысяч получили ранения.
Глеб Владовский 2024-05-26 13:24:33
© Фото: IMAGO, Omar Ashtawy apaimages, Globallookpress

В секторе Газа около 36 тысяч мирных жителей погибли с обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

«С начала октября прошлого года по настоящее время жертвами израильской агрессии в Газе стали 35 984 палестинцев, еще 80 643 получили ранения», - уточнили в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что в результате атак Армии обороны Израиля в различных районах сектора, погиб 81 мирный житель, еще 223 получили ранения.

Напомним, что 7 октября 2023 года ситуация в регионе резко обострилась после того, как боевики движения ХАМАС совершили массированную атаку по территории Израиля с последующим захватом заложников. В результате, Израиль, с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, начал военную операцию в Газе.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #палестина
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