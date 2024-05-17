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Главы МИД 13 стран призвали Израиль отказаться от операции в Рафахе

По данным немецкого издания, свои подписи поставили главы МИД всех стран «Большой семерки», кроме США.
Ирина Егорова 2024-05-17 01:50:38
© Фото: Khaled OmarXinHua, Global Look Press

Тринадцать министров иностранных дел направили письмо своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу с призывом отказаться от крупной операции в Рафахе, передает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, свои подписи поставили главы МИД всех стран «Большой семерки», кроме США, а также главы дипведомств Австралии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции и Южной Кореи.

В обращении подчеркивается право Израиля на самооборону и осуждается нападение ХАМАС, произошедшее 7 октября 2023 года. Также министры призывают принять всевозможные меры для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа и просят отказаться от масштабной операции из-за риска последствий для мирных граждан.

Ранее военный кабинет Израиля одобрил расширение операции в Рафахе на юге страны, где были размещены около 1,4 млн палестинских беженцев. ЦАХАЛ приступил к военной операции на востоке Рафаха в секторе Газа 7 мая. Тогда израильские сухопутные силы приступили к уничтожению сил боевиков ХАМАС и разрушению их инфраструктуры.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #письмо #Операция #Большая семерка #рафах
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