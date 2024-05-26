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Минобороны России предложило помощь Армении в связи с наводнением

В случае необходимости силы и средства ВС РФ направят в зону бедствия.
2024-05-26 23:39:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Министерство обороны России готово помочь в ликвидации последствий мощного наводнения в Армении. Если поступит соответствующий запрос от местных властей, силы и средства Вооруженных сил РФ немедленно направятся в зону бедствия, сообщили сегодня в военном ведомстве.

«Командованию 102-й российской военной базы отданы соответствующие указания на выделение личного состава, а также необходимой техники», - добавили в пресс-службе Минобороны России.

Ранее на севере Армении из-за обильных осадков из берегов вышли реки Агстев, Дебед и Ташир. Под водой оказались несколько населенных пунктов. Сегодня из зоны затопления эвакуировали более двухсот человек.

Сейчас в зоне бедствия работают сотни спасателей. По предварительным данным, в результате стихии в Лорийской области погибли два человека.

Свою помощь Армении в ликвидации последствий наводнений предложило МЧС России.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Наводнение #ВС РФ #Армения #военные #МО РФ #102-я военная база #паводок
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