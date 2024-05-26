Россия предложила Армении помощь в ликвидации последствий наводнения

МЧС России предложило помощь Армении в ликвидации последствий наводнения в результате сильных ливней, об этом сообщила сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках двустороннего сотрудничества МЧС России через Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования предложило свою помощь армянской стороне в ликвидации последствий паводков и проведении аварийно-восстановительных работ», - указано в сообщении министерства.

Ранее в Республике Армения выпало обильное количество осадков. Реки Дебед, Агстев и Ташир вышли из берегов, подтоплены несколько населенных пунктов. Днем 26 мая из опасных районов эвакуировали 232 человека. Более 324 спасателей проводят поисковые работы без вести пропавших граждан, на месте происшествия работают подразделения МВД. В результате наводнения в Лорийской области погибли два человека, об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.