На севере Армении эвакуировали 232 человека из-за наводнения

На севере Армении вышли из берегов реки Дебед, Агстев и Ташир. Местных жителей эвакуируют. Об этом сообщает МВД страны.

Вечером 25 мая в кризисные центры МВД Армении начали поступать многочисленные сигналы тревоги о подтоплении водой и разливе рек. В некоторых городах у рек затоплены дома и коровники, на трассе Айрум-Алаверди заблокирован грузовик с двумя людьми внутри, автомобиль «Опель» упал в реку у села Шнох, по предварительным данным один человек пострадал. Мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди, был полностью разрушен.

По предварительной информации, в реку упал пожилой гражданин, проводятся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, из опасных районов были эвакуированы 232 человека: 28 из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 из города Ташир, 22 из города Алаверди, 110 со станции Санаин, двое из города Дилижан, семеро из Айра и один из поселка Агарцин.

На месте работают 30 боевых подразделений МВД, к работам привлечены 324 спасателя.

Ранее стало известно о затоплении трассы в Грузию, там вода уничтожила 50 метров дороги.