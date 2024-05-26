Массовые акции протеста геноцида в Секторе Газа прошли в Европе

Демонстранты требовали от властей Евросоюза остановить убийства палестинцев в Секторе Газа. Толпы протестующих выразили мнение, что Европа поддерживает геноцид в Секторе Газа своим бездействием. С октября 2023 года погибло более 35 тысяч палестинцев, в числе которых дети.

«Палестинцев целенаправленно уничтожают. Их бомбят, забивают дубинками - и для Газы никто не делает того, что Европа сейчас делает для Украины. Европа поддерживает тихий геноцид в Газе», - рассказал участник протеста Филипп.

Норвегия, Ирландия и Испания заявили о признании Палестины как суверенного государства 22 мая. Решение вступит в силу 28 мая. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис объяснил решение европейских стран верой в свободу и справедливость как фундаментальных принципов международного права. Глава Норвегии заявил о необходимости усиления политического влияния палестинцев на международном уровне. Премьер-министр Испании Педро Санчес также выступил со словами поддержки в сторону Палестины.

«Пришло время перейти от слов к делу, сказать миллионам ни в чем не повинных страдающих палестинцев, что мы с ними. Что надежда есть», - заявил Санчес.

Дипломаты из ООН настаивали на прекращении боевых действий и наступлении на город Рафах со стороны Израиля. На данный момент палестинский город разрушен от постоянных ударов, ранее в нем находились сотни тысяч беженцев. Гуманитарные организации обвинили Тель-Авив в отсутствии чистой воды, еды и размножению инфекционных заболеваний в Секторе Газа.

«Мы в ужасе от израильского вторжения в Рафах. У нас нет места, где мы могли бы укрыться. Мы живём здесь уже несколько месяцев, а теперь нас снова вынуждают куда-то бежать, и мы не знаем куда. Нас бомбят каждый день, у нас больше ничего нет. Наши жизни были уничтожены», - рассказала пострадавшая Ремас Аль-Баяд.

Прокурор МУС Карим Хан выступил против действий Израиля. Международный судья потребовал выдать ордер на арест за военные преступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

«Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут уголовную ответственность за преступления, совершенные на территории Палестинского государства по крайней мере с 8 октября 2023 года: применение голода в качестве средства ведения войны, жестокое обращение с людьми, умышленные убийства, целенаправленные нападения на мирных жителей, и другие преступления против человечности», - заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

МИД Израиля создал кризисный штаб для противодействия Гаагскому суду. Биньямина Нетаньяху назвал действия МУС новым проявлением антисемитизма.

«Именно так и выглядит новый антисемитизм. Он перекочевал из кампусов западных университетов в Гаагский суд. Это позор. Граждане Израиля, я обещаю вам: они не смогут связать нам руки», - сообщил премьер-министр Израиля.

В результате признания Норвегией, Ирландией и Испанией суверенитета Палестины Биньямина Нетаньяху отозвал своих послов из европейских государств для проведения консультаций. Премьер-министр Израиля вызвал послов европейских государств в МИД для демонстрации видео с измученными израильскими женщинами-военнослужащими, которых похитила Палестина.

«Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство - это поощрение терроризма. 80 процентов палестинцев в Иудее и Самарии поддерживают ужасную резню 7 октября 2023 года. Это зло не может быть государством. Это будет террористическое государство. Поощрение терроризма не приведет к миру и не помешает нам победить ХАМАС», - заявил Нетаньяху.

Правительство Нетаньяху намеренно создает в Израиле атмосферу ужаса, об этом заявил заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения и посол России в отставке Виктор Смирнов. По его мнению, создание агрессивного настроя граждан влияет на снижение недовольства в адрес Нетаньяху.

«Я хочу еще сказать о драматической совершенно ситуации в израильском обществе. Это накрутка, которая сейчас происходит в вопросе заложников, создает атмосферу совершенно непереносимую в израильском обществе, страдания просто захлестывают людей», - рассказал Виктор Смирнов.

Ранее Россия напомнила о первоначальных намерениях объявить Израиль и Палестину полноправными признанными государствами для восстановления мирных отношений на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин напомнил западным странам об этом заявлении в первые дни нового витка палестино-израильского конфликта, но США и Европа проигнорировали возможность восстановить отношения между государствами.

«Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, невозможно решить проблему в целом», - заявил Путин.

Также известно о намерениях Бельгии и Словении последовать примеру трех европейских стран и признать Палестину независимым государством.