Норвегия официально признала Палестинское государство

Власти Норвегии заявили, что признали Палестину как отдельное государство. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

«Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания», - цитирует слова политика издание AP.

Он также добавил, что решение вступит в силу 28 мая.

Напомним, что издание Politico отмечало, что такой шаг готовы сделать Ирландия, Испания и «как минимум еще одна страна» - Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения.

В свою очередь глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что несколько стран Евросоюза признают Палестину как государство до конца мая.

В настоящее время 143 из 193 стран ООН в том числе Россия признают Палестину независимым государством.