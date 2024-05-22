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Норвегия официально признала Палестинское государство

Решение вступит в силу 28 мая.
Глеб Владовский 2024-05-22 09:41:02
© Фото: Mercedes Menendez, ZUMAPRESS, Globallookpress

Власти Норвегии заявили, что признали Палестину как отдельное государство. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

«Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания», - цитирует слова политика издание AP.

Он также добавил, что решение вступит в силу 28 мая.

Напомним, что издание Politico отмечало, что такой шаг готовы сделать Ирландия, Испания и «как минимум еще одна страна» - Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения.

В свою очередь глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что несколько стран Евросоюза признают Палестину как государство до конца мая.

В настоящее время 143 из 193 стран ООН в том числе Россия признают Палестину независимым государством.

#ООН #норвегия #палестина #признание государства
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