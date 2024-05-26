ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 110 раз

Украинская армия атаковала Белгородскую область более 110 раз за прошедшие сутки, об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки погибли шесть мирных жителей и 21 - были ранены.

«После вечерних обстрелов за медицинской помощью самостоятельно обратились ещё трое мирных жителей - мужчина с ожогом кисти, мужчина с переломом пальца стопы и мужчина с переломом пястной кости. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», - сообщил губернатор в Telegram-канале.

Также известно о 140 поврежденных домах, из которых 110 частных и 32 многоквартирных дома, в Грайворонском и Шебекинском городском округах, а также в Краснояружском районе. Армия Украины выпустила 15 снарядов из РСЗО «Град» и дроны-камикадзе по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, пробита кровля частного жилого домовладения. В результате атаки ВСУ повреждения получили более 120 автомобилей. В городе Шебекино атакованы 45 автомобилей, 5 из которых сгорели полностью. При ударе по движущейся машине пострадал девятилетний ребенок. Гладков уточнил, что часть жителей села Дроновка в Грайворонском городском округе временно остались без света после обстрела армией Украины.