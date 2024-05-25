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В Белгородской области пострадал ребенок при ударе ВСУ по машине

У девятилетнего ребенка осколочное ранение левой голени.
Услада Дубинина 2024-05-25 22:36:02
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

При атаке армии Украины на Белгородскую область пострадал девятилетний ребенок, который находился в движущемуся по дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка автомобиле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка 9 лет. У ребенка осколочное ранение левой голени», - написал Гладков в Telegram-канале.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. В результате атаки ВСУ дронами-камикадзе транспортное средство полностью сгорело. Также губернатор сообщил о возгорании частных жилых домов хозяйственных построек в хуторе Панков Шебекинского городского округа, который попал под обстрел украинской армии. Известно о повреждениях еще одного транспортного средства в результате взрыва.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #атака #ребенок #Вячеслав Гладков
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