Появились кадры изнутри квартиры в Белгороде, пострадавшей от обстрела ВСУ

Появились кадры изнутри одной из квартир в городе Белгорода, пострадавшей от обстрела со стороны украинских боевиков.

На опубликованном видео видно, что стекла на окнах полностью разбиты, а их осколки рассыпались по всему помещению. Кроме того, пострадали также и сами дома: балконы у некоторых квартир оказались практически полностью разрушены.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26 мая украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгород. В результате обстрела со стороны ВСУ погибли четверо мирных жителей.

А число пострадавших в результате ночного обстрела Белгорода, увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.