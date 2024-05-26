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Появились кадры изнутри квартиры в Белгороде, пострадавшей от обстрела ВСУ

На видео видны разрушения, вызванные атакой украинских боевиков.
Глеб Владовский 2024-05-26 11:22:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры изнутри одной из квартир в городе Белгорода, пострадавшей от обстрела со стороны украинских боевиков.

На опубликованном видео видно, что стекла на окнах полностью разбиты, а их осколки рассыпались по всему помещению. Кроме того, пострадали также и сами дома: балконы у некоторых квартир оказались практически полностью разрушены.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26 мая украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгород. В результате обстрела со стороны ВСУ погибли четверо мирных жителей.

А число пострадавших в результате ночного обстрела Белгорода, увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

#белгород #наш эксклюзив #Вячеслав Гладков #обстрел всу
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