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Премьер Кобахидзе призвал не допустить в Грузии украинизации и майдана

Премьер Кобахидзе подчеркнул, что принимаемый закон об иноагентах преследует цель не допустить открытия в Грузии второго фронта против РФ, майдана и украинизации своей страны.
Марина Крижановская 2024-05-23 04:49:34
© Фото: Nicholas Muller Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о важности недопущения украинизации страны, революции в ней и открытия второго фронта.

Всем этим целям отвечает закон об иноагентах, который позволяет сделать прозрачным финансирование неправительственных организаций в Грузии. Призывы

Венецианской комиссии к грузинским властям с требованием отменить закон, поскольку тот якобы не соответствуют строгим требованиям, Кобахидзе назвал абсурдом. В эфире местного Первого канала он заявил, что некоторые в стране «хотят мутить воду».

«Венецианская комиссия вошла в абсурд, когда ее заставили написать, что прозрачность не нужна, <...>. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим», - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр добавил, что Венецианская комиссия отказалась от профессионального достоинства, подчеркнув, что главная цель принимаемого закона - это защита государственного суверенитета и безопасности Грузии.

Венецианская комиссия заявляла, что закон об иноагентах в Грузии не отвечает требованиям, содержащимся в статьях Европейской конвенции о правах человека, отметив, что его недочеты «вызовут негативные последствия в связи с выражением мнений, неприкосновенностью частной жизни, участием в общественных делах и запретом дискриминации».

Прежде мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе указывал на причины того, что внешние силы в его стране пытаются провести государственный переворот. Примером тому является то, что на акцию прибыли иностранцы.

#в стране и мире #Грузия #Майдан #второй фронт #украинизация #премьер-министр #Ираклий Кобахидзе
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