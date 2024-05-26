В ФСБ рассказали о вооружении пограничников после входа Финляндии в НАТО

После начала специальной военной операции пограничники в Балтике, на границе с Финляндией, проводят перевооружение. Так, катера береговой охраны теперь вооружены крупнокалиберными пулеметами «Корд», а сотрудники осваивают способы борьбы с беспилотниками. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал сотрудник пограничной службы ФСБ России Игорь Грицай. Катера береговой охраны теперь вооружены крупнокалиберными пулеметами «Корд».

«Производится комплекс мероприятий по довооружению, перевооружению, дооснащению. Вырабатываются новые тактические приемы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, безэкипажными катерами. Ну и для эффективного применения оружия и технических средств для надежной защиты государственной границы», - рассказал Грицай.

Также на работе пограничников отразилось и вступления в НАТО Финляндии. Сотрудники вырабатывают новые меры на фоне приближения Альянса к границам РФ.

«Принципиальных отличий наша рабочая деятельность не претерпела, но вместе с тем мы рассматриваем весь спектр угроз, которые могут возникнуть на государственной границе с учетом вступления Финляндской республики в НАТО и готовимся к ним», - рассказал пограничник.

Напомним, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года, став 32-м членом объединения. Хельсинки рассматривает вопрос о размещении постоянного контингента НАТО на своей территории. Как отметил командующий Силами обороны Янне Яааккола, его страна единственная на восточной границе НАТО, в которой не присутствуют постоянно войска из других государств-членов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО» на сайте телеканала «Звезда» на нашем сайте и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров понаблюдает и даже поучаствует в учениях моряков-пограничников на двух участках границы, с Финляндией и с Эстонией. Кроме этого, «Военная приемка» покажет, как выглядят изнутри самые современные корабли пограничного флота.