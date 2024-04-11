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Хельсинки ищет возможность для постоянного присутствия войск НАТО в стране

Командующий Силами обороны Янне Яааккола заявил, что его страна обладает сильными вооруженными силами, но при этом рассматривает различные варианты присутствия у себя постоянного контингента НАТО.
Марина Крижановская 2024-04-11 11:21:54
© Фото: IMAGO, Jouni Porsanger, Globallookpress

Недавно ставшая членом Североатлантического альянса Финляндия в настоящее время озабочена рассмотрением вопроса о размещении постоянного контингента НАТО на своей территории. Как отметил командующий Силами обороны Янне Яааккола, его страна единственная на восточной границе НАТО, в которой не присутствуют постоянно войска из других государств-членов.

«Пока Финляндия также не запросила постоянного присутствия войск из других стран. В настоящее время разрабатываются планы относительно того, как НАТО организует свою командную структуру и как союзные силы могут действовать в Финляндии. <...> Мы рассматриваем различные варианты: расширенные учения, модель ротации или какой-то другой вид деятельности», - рассказал он в интервью финскому изданию Yle.

Он добавил, что по этой причине Хельсинки рассматривает вопрос, должны ли быть в Финляндии войска других стран НАТО. Командующий отметил, что его страна имеет собственные сильные вооруженные силы, но в то же время не исключает возможности присутствия у себя других войск. Яааккола указал, что в случае кризисной ситуации Финляндии потребуется подкрепление, которое она хочет получить.

Четвертого апреля 2023 года Финляндия стала новым, 31-м членом НАТО. Ратификацию ее вступления к 31 марта того же года провели даже протестовавшие против этого Турция и Венгрия. Генсек организации Йенс Столтенберг заявлял, что без согласия Финляндии военный блок не станет разворачивать войска на ее земле, и добавил, что процесс ратификации ее членства стал самым быстрым в современной истории НАТО.

Второго апреля старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард изданию Foreign Policy предположил, что, даже получив расширение за счет Финляндии и Швеции, НАТО не сможет противостоять России в Арктике.

#в стране и мире #НАТО #Финляндия #присутствие войск
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