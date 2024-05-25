МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик Леус предупредил об аномальной жаре в начале лета в Москве

Температура будет достигать +30 градусов.
Мария Зайцева 2024-05-25 09:54:10
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Первые летние выходные должны порадовать жителей и гостей Москвы очень теплой, преимущественно солнечной погодой. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в столице будут подниматься до +25-30 градусов. В первые выходные лета температура будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов. Показатели термометров будут соответствовать самому теплому периода года, июлю, несмотря на самое начало сезона.

Май в столице сопровождался холодом и даже заморозками. Еще в середине месяца синоптик Позднякова предупредила москвичей о самой неблагоприятной погоде 17 мая. После «российского» циклона снег выпал в нескольких районах Турции. Там из-за ухудшения погодных условий в шести провинциях был объявлен «желтый» уровень угрозы.

#Москва #Погода #наш эксклюзив #Михаил Леус #аномальная жара #центра погоды "фобос"
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 