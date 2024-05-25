Синоптик Леус предупредил об аномальной жаре в начале лета в Москве

Первые летние выходные должны порадовать жителей и гостей Москвы очень теплой, преимущественно солнечной погодой. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в столице будут подниматься до +25-30 градусов. В первые выходные лета температура будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов. Показатели термометров будут соответствовать самому теплому периода года, июлю, несмотря на самое начало сезона.

Май в столице сопровождался холодом и даже заморозками. Еще в середине месяца синоптик Позднякова предупредила москвичей о самой неблагоприятной погоде 17 мая. После «российского» циклона снег выпал в нескольких районах Турции. Там из-за ухудшения погодных условий в шести провинциях был объявлен «желтый» уровень угрозы.