Синоптик Позднякова предупредила о самой неблагоприятной погоде 17 мая

Температура в Москве в начале недели будет сохраняться ниже климатической нормы, к пятнице, 17 мая, в столицу придет самая неблагоприятная погода, однако после стоит ожидать повышения температуры. Об этом рассказала RT ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Наиболее неблагоприятная погода у нас ожидается в пятницу, 17 мая, потому что погоду будет определять атмосферный фронт, он прольется кратковременными дождями, но и температура воздуха начнет после этого постепенно повышаться», - сказала специалист.

По ее словам, в предстоящие два дня температура будет колебаться от 12 до 15 градусов тепла днем и от 2 до 6 - ночью, осадков не ожидается. Однако к концу недели и к выходным стоит ожидать максимального потепления до 20 градусов.

Уточняется, что до конца мая резкого прихода холодов не будет, а температура будет выше климатической нормы.

Напомним, День Победы москвичи провели в холодных условиях при максимум 5 градусах выше нуля и мокром снеге. В Кремле назвали подобную погоду «аномальными холодами», однако заметили, что погода не является препятствием для праздника.